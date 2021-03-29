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Ukraynalı ZZF’nin ferroalyaj üretimi Ocak-Şubat döneminde %4,2 arttı

Pazartesi, 29 Mart 2021 17:26:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli ferroalyaj tesisi Zaporozhye Ferroalloys Plant’in (ZZF) ferroalyaj üretimi bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda %4,2 artarak 28.760 mt seviyesinde kaydedildi. Üretimdeki artış ferrosilikon ve ferromangan üretimindeki artışa katkıda bulunurken, silikomangan üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre çok daha düşük seviyede yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin ferrosilikon üretimi yıllık %68,4 artışla 11.690 mt olurken, ferromangan üretimi yıllık %12,9 artışla 7.680 mt seviyesinde yer aldı. Ocak-Şubat döneminde ZZF’nin silikomangan üretimi ise yıllık bazda %34,5 düşüşle 8.790 mt oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre, söz konusu dönemde şirketin mangan üretimi yıllık %42,9 artışla 600 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Şubat ayında, ZZF’nin ferroalyaj üretimi 14.480 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Ukrayna  BDT  mangan cevheri  ferroalyaj  hammaddeler  üretim  |  benzer haberler »


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