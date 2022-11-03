Ukraynalı Zaporizhstal’in performansı savaştan olumsuz etkilenmeye devam ediyor

Perşembe, 03 Kasım 2022 14:23:58 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal bu yılın Ekim ayına ve Ocak-Ekim dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Üretimin bir önceki aya kıyasla artış göstermiş olmasına rağmen şirketin performansı, devam etmekte olan savaşın hammadde arzında yarattığı sıkıntı ve lojistik sektöründeki sorunlar nedeniyle çok olumsuz etkilenmeye devam etti. Rusya’nın ülkenin altyapısına yönelik büyük çaplı saldırıları ve dolayısıyla enerji arzında çıkan istikrarsızlığın ardından şirket enerji tüketimini düşürmek için üretimini azaltmak zorunda kaldı.

Ekim ayında, Zaporizhstal’in pik demir üretimi aylık %5,6 artışla ve yıllık %54,6 düşüşle 157.000 mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan şirketin ham çelik ve nihai mamul üretimi geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla sırasıyla %56,4 ve %62,2 düşerken, bir önceki aya kıyasla sırasıyla %14 ve %13,4 artarak 121.800 mt ve 101.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise pik demir üretimi 1,72 milyon mt, ham çelik üretimi 1,33 milyon mt ve nihai mamul üretimi 1,17 milyon mt oldu.