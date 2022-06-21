Ukraynalı Zaporizhstal Ağustos’ta 3 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete sokacak

Metinvest’e ait ve şimdilik erişim sağlanabilen tek yassı mamul tesisi olan Ukrayna merkezli Zaporizhstal, bu yılın Ağustos ayında 3 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlatmayı planlıyor. Böylece, şirketin kapasite kullanım oranı %75’e yükselecek. Şirketin CEO’su, “Şu anda iki yüksek fırınımızla faaliyet gösteriyoruz ve bu da kapasitemizin yarısını oluşturuyor. Ne yazık ki kargo ve hammadde teslimatlarına yönelik lojistik sorunlar hala devam ediyor, ancak bir veya iki ay içerisinde bu sorunun çözülmesini bekliyoruz,” şeklinde konuştu.
ArcelorMittal Krviy Rih’in durumuna benzer şekilde, Zaporizhstal da Ukrayna limanlarına erişim sağlayamaması nedeniyle sınırlanan hammadde tedariki konusunda sorunlar yaşıyor. CEO, “Ana tedarik hatlarımız Ukrayna-Polonya sınırından geçiyor. Ürünlerimizi demir yoluyla sevk edebileceğimiz dört nokta bulunuyor,” ifadelerini kullandı.