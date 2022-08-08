Ukraynalı Zaporizhkoks’un üretimi Temmuz ayında düştü

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 16:56:51 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı başlıca çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu olan kok üreticisi Zaporizhkoks bu yılın Temmuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin neden olduğu hammadde arzındaki sıkıntı şirketin performansını çok olumsuz etkilemeye devam etti. Söz konusu ayda, Zaporizhkoks’un yüksek fırın üretimli kok üretimi yıllık %5,4 düşüşe 69.900 mt seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise yüksek fırın üretimli kok üretimi yıllık %21,6 düşerek 396.200 mt seviyesinde yer aldı.