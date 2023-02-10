Ukraynalı Zaporizhkoks’un kok üretimi Ocak ayında son 18 ayın en yüksek seviyesinde

Cuma, 10 Şubat 2023 15:58:49 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın başlıca çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu olan Zaporizhkoks ülkede devam eden savaşa rağmen bu yılın Ocak ayında güçlü bir performans gösterdi. Söz konusu ayda üreticinin kok üretimi yıllık %6,1 artışla 72.900 mt seviyesinde yer alarak son 18 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının Ağustos ayında üreticinin kok üretimi yine 72.900 mt seviyesinde kaydedilmişti.

2022 yılında Zaporizhkoks’un yüksek fırın kalite kok üretimi, tesisin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle 1 Mart tarihinden itibaren kapatılmasına bağlı olarak yıllık %11,9 düşerek 737.400 mt oldu. Üretici geçtiğimiz yılın Nisan ayı itibarıyla üretimine yeniden başladı.