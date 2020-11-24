Ukraynalı Northern GOK’un pelet üretimi Ocak-Ekim döneminde %36 düştü

Salı, 24 Kasım 2020 11:57:40 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna'nın en büyük dikey entegre madencilik ve çelik grubu Metinvest’in bağlı kuruluşu Ukrayna merkezli Northern Mining and Processing Plant (Northern GOK), bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %36 düşüşle 4,46 milyon mt ticari pelet üretimi gerçekleştirdi. Ancak, şirketin konsantre demir cevheri üretimi söz konusu dönemde yıllık bazda %3 artış kaydederek 10,5 milyon mt oldu.

Yalnızca Ekim ayında ise, Northern GOK 430.000 mt pelet ve 1,06 milyon mt konsantre demir cevheri üretimi gerçekleştirdi.