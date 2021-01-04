Ukraynalı Metinvest’in gelirleri Ekim ayında %4,8 düştü

Pazartesi, 04 Ocak 2021 16:30:27 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli madenci ve çelik üreticisi Metinvest, geçen yılın Ekim ayına yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ekim ayında Metinvest’in toplam geliri aylık %4,8 düşüşle 868 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, şirketin metalürji biriminin gelirleri aylık %5,1 düşüşle 683 milyon $ olurken, madencilik birimi gelirleri ise aylık %3,6 düşüşle 185 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ekim ayında Metinvest’in AVFÖK’ü Eylül ayına kıyasla %1,64 düşerek 240 milyon $ oldu.

Aynı zamanda, söz konusu ayda şirketin borcu neredeyse değişmeyerek 2,93 milyar $ seviyesinde kaldı.

Ekim ayında Metinvest, 426.000 mt yarı mamul ve 626.000 mt yassı mamul satarken, söz konusu satışların değeri sırasıyla 172 milyon $ ve 344 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirket, 1,49 milyon mt’luk demir cevheri satışından ise 177 milyon $ gelir elde etti.