Ukraynalı Central GOK’un konsantre demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde arttı

Perşembe, 22 Ekim 2020 12:44:12 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Ukrayna merkezli Central Mining and Processing Plant’in (Central GOK) konsantre demir cevheri üretimi yıllık bazda %11,6 artış göstererek 3,64 milyon mt oldu. Eylül ayında ise, şirketin konsantre demir cevheri üretimi 400.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin ticari demir cevheri peleti üretimi söz konusu dönemde yıllık bazda yalnızca %0,1 artış göstererek 1,78 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Eylül ayında ise Central GOK 202.000 mt demir cevheri peleti üretti.