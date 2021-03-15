Ukraynalı Azovstal’ın nihai mamul üretimi Ocak-Şubat döneminde %0,6 arttı

Ukrayna merkezli madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest’in sahibi olduğu entegre çelik üreticisi Azovstal, bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %0,6 artışla 705.000 mt nihai mamul üretti. Öte yandan, söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla değişmeyerek 775.000 mt olurken, pik demir üretimi yıllık %1,3 düşüşle 680.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Yalnızca Şubat ayında, Azovstal, 310.000 mt pik demir, 355.000 mt ham çelik ve 326.000 mt nihai mamul üretti.