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Ukraynalı AMRK Ocak-Haziran döneminde üretimini %7 artırdı

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 11:47:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Ukrayna merkezli ArcelorMittal Kryviy Rih (AMKR) toplam üretimini yıllık bazda %7 artırdı. Buna ek olarak, şirket nispeten makul piyasa koşulları nedeniyle bu üretim hızını 2021’in ikinci yarısında da sürdürmeyi bekliyor.

Ocak-Haziran döneminde, AMKR yıllık %10,4 artışla 2,8 milyon mt pik demir, yıllık %1,4 artışla 2,5 milyon mt çelik ve yıllık %2,2 artışla 2,3 milyon mt nihai mamul üretti. Yine de, taşımacılık maliyetlerinin dünya genelinde arttığı göz önüne alındığında, bu yılın ilk yarısı şirket için nispeten zorlu geçti. Buna ek olarak, AMKR yeni koruyucu önlemler nedeniyle satışlarını Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi düzenli satış rotalarından Güney Amerika ve Çin’e yöneltmek zorunda kaldı.

AMKR yetkilisi Serhiy Lavrynenko tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bu yıl, 2020’nin sonunda durdurulan 8 No’lu yüksek fırının tamir çalışmalarını tamamladık ve sinterleme tesisindeki birimlerden birini geliştirdik, bu da pik demir ile çelik üretimini artırmamıza yardımcı oldu. Öte yandan, kok üretimini %11,5 artırdık. Haddeleme tesisinde ise son altı yılda ilk kez aylık bazda 61.000 mt üretim gerçekleştirdik. Bu yılın ikinci yarısında 6 No’lu sinterleme makinesinin bakım çalışmalarını tamamlayacağız ve bu da makinenin üretim oranını en üst seviyeye çıkartacak,” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: BDT  Ukrayna  üretim  çelik üretimi  pik demir  hammaddeler  |  benzer haberler »


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