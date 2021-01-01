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Ukrayna merkezli ZZHRK’nin demir cevheri üretimi Ocak-Şubat döneminde %5,7 arttı

ZZHRK, bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %5,7 artışla 792.000 mt demir cevheri üretti.

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