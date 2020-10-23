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Ukrayna merkezli ZZF’nin ferroalyaj üretimi Ocak-Eylül döneminde %23 düştü

Cuma, 23 Ekim 2020 14:40:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli ferroalyaj tesisi Zaporozhye Ferroalloys Plant’in (ZZF) ferroalyaj üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yıllık bazda %23 düşerek 153.300 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin silikomangan üretimi yıllık %34,6 düşüşle 71.650 mt olurken, ferrosilikon üretimi yıllık %20,4 düşüşle 44.880 mt seviyesine geriledi. ZZF’nin ferromangan üretimi ise yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda %23 artışla 34.560 mt oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre, söz konusu dönemde şirketin mangan üretimi yıllık %56,8 düşerek 2.210 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Eylül ayında, ZZF’nin ferroalyaj üretimi Ağustos ayına kıyasla neredeyse değişmeyerek 14.420 mt seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler: Ukrayna  BDT  hammaddeler  mangan cevheri  üretim  ferroalyaj  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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