Ukrayna merkezli ZZF’nin ferroalyaj üretimi Ocak-Ekim döneminde %24 düştü

Ukrayna merkezli ferroalyaj tesisi Zaporozhye Ferroalloys Plant’in (ZZF) ferroalyaj üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık bazda %23,9 düşerek 168.500 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin silikomangan üretimi yıllık %37,2 düşüşle 77.600 mt olurken, ferrosilikon üretimi yıllık %17,7 düşüşle 50.230 mt seviyesine geriledi. ZZF’nin ferromangan üretimi ise yılın ilk 10 ayında yıllık bazda %22 artışla 38.250 mt oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre, söz konusu dönemde şirketin mangan üretimi yıllık %56,5 düşerek 2.460 mt seviyesinde kaydedildi.
Yalnızca Ekim ayında, ZZF’nin ferroalyaj üretimi Eylül ayına kıyasla %5,7 artışla 15.240 mt seviyesinde gerçekleşti.