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Ukrayna merkezli Zaporizhstal çelik portföyünü çeşitlendiriyor

Perşembe, 17 Aralık 2020 16:55:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli Zaporizhstal, sekiz adet yeni sıcak ve soğuk haddelenmiş çelik çeşidi geliştirdi. Şirket, galvanizlemeye yönelik DX51D kalite soğuk haddelenmiş çeliğin özelliklerini iyileştirdi. Ayrıca, Zaporizhstal İngiltere merkezli Marcegaglia için de Avrupa kalite standartlarına uygun olarak DC01 kalite soğuk rulo üretiminde gelişme sağladı.

Zaporizhstal Genel Müdürü Oleksandr Myronenko, “2020 yılında siparişleri yerine getirmeye ve müşterilerimizle olan iş birliğimizi iyileştirmeye odaklandık. Böylece, ürünlerimizin kalitesini iyileştirmeyi ve müşterilerden gelen sorgular üzerine ürün gamımızı genişletmeyi hedefliyoruz. 2021 itibarıyla da yedi farklı ürün çeşidi daha eklemeyi planlıyoruz,” şeklinde konuştu.

2020 yılında şirket 20.000 mt yeni ürün sevkiyatı yaptı.


Etiketler: Zaporizhstal  Ukrayna  BDT  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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