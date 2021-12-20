Ukrayna merkezli Interpipe’ın satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

Pazartesi, 20 Aralık 2021 10:23:38 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Interpipe’ın toplam satış geliri, birinci çeyreğe kıyasla %14 artarak 296 milyon $’a yükselirken, AVFÖK’ü çeyreklik bazda %44 artarak 40 milyon $ oldu. Üçüncü çeyrekte, Interpipe’ın faaliyet gösterdiği tüm başlıca pazarlarda yükseliş beklentisi, üretim girdileri ve hammadde fiyatlarındaki küresel artışın olumsuz etkisini kısmen dengeledi.

İlk dokuz ayda, şirketin toplam satış geliri yıllık %15 artışla 757 milyon $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü yıllık %30 düşüşle 151 milyon $’a geriledi. Boru segmentinin satış gelirindeki yıllık %54 artışa rağmen, bu yılın Şubat ayında Rusya’da Ukrayna’dan demir yolu ürünleri ithalatına ambargo getirilmesi, Interpipe’ın demir yolu ürünleri segmentinin gelirinde %28’lik bir düşüşe neden oldu.

Açıklamaya göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde, hurda ve doğal gaz fiyatları çeyreklik bazda sırasıyla %20 ve %65 artarak şirketin performansı üzerinde ek bir baskı oluşturdu.

Interpipe’ın CEO’su Fadi Hraibi, “Özellikle ABD, Ukrayna ve BDT’de olmak üzere küresel OCTG talebinde devam eden artış, şirketin üretim girdilerindeki artışın olumsuz etkilerini ve yeni ticaret engellerini kademeli olarak dengelemesini sağladı,” dedi.