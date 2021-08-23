Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi ve satışları Ocak-Temmuz döneminde arttı

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 12:22:44 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın Ocak-Temmuz dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk yedi ayında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %19 artışla 535.400 mt olurken, ham çelik satışları yıllık %66,5 artışla 37.800 mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Temmuz ayında şirketin ham çelik üretimi aylık %12,9 düşüşle 78.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yıllın Ocak-Temmuz döneminde, Interpipe’ın boru üretimi yıllık bazda %18,5 artışla 317.100 mt olurken, şirketin boru satışları yıllık %11,3 artışla 306.200 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %29,2 artışla 288.300 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %35,4 düşüşle 28.800 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk yedi ayında, Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi ise yıllık %15,9 düşüşle 97.500 mt seviyesinde kaydedildi.