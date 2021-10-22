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Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi ve satışları Ocak-Eylül döneminde arttı

Cuma, 22 Ekim 2021 10:04:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk dokuz ayında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %25,7 artışla 727.000 mt olurken, ham çelik satışları yıllık %80,9 artışla 47.500 mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Eylül ayında şirketin ham çelik üretimi aylık %1,9 artışla 96.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yıllın Ocak-Eylül döneminde, Interpipe’ın boru üretimi yıllık bazda %26,8 artışla 443.300 mt olurken, şirketin boru satışları yıllık %16,8 artışla 419.600 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %39 artışla 402.000 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %31,7 düşüşle 41.300 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk dokuz ayında, Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi ise yıllık %12,5 düşüşle 127.600 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ukrayna  Interpipe  boru  BDT  üretim  borular  ham çelik  |  benzer haberler »


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