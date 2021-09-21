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Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi ve satışları Ocak-Ağustos döneminde arttı

Salı, 21 Eylül 2021 10:23:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın Ocak-Ağustos dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk sekiz ayında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %22,7 artışla 630.400 mt olurken, ham çelik satışları yıllık %70 artışla 41.400 mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Ağustos ayında şirketin ham çelik üretimi aylık %22,9 artışla 95.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yıllın Ocak-Ağustos döneminde, Interpipe’ın boru üretimi yıllık bazda %22,3 artışla 377.100 mt olurken, şirketin boru satışları yıllık %15,5 artışla 358.000 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %33,9 artışla 342.600 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %34,3 düşüşle 34.500 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk sekiz ayında, Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi ise yıllık %13,4 düşüşle 112.700 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik  Interpipe  boru  borular  Ukrayna  üretim  BDT  |  benzer haberler »


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