Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde %25,9 arttı

Salı, 21 Aralık 2021 10:56:31 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın Ocak-Kasım dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk 11 ayında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %25,9 artışla 877.600 mt olurken, ham çelik satışları yıllık %64,2 artışla 49.700 mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Kasım ayında şirketin ham çelik üretimi aylık %39,1 artışla 87.700 mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Kasım ayında, şirketin boru segmentindeki faaliyetler Ekim ayında kaydedilen düşüşün ardından toparlanarak 2021 yılının en iyi performansını sergilerken, demir yolu ürün segmentindeki satışlar bir önceki aya kıyasla yatay seyretti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Interpipe’ın boru üretimi yıllık bazda %29,6 artışla 551.600 mt olurken, şirketin boru satışları yıllık %22,8 artışla 522.900 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %42,5 artışla 498.700 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %29,9 düşüşle 52.900 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk 11 ayında, Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi ise yıllık %10,3 düşüşle 156.100 mt seviyesinde kaydedildi.