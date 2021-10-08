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Ukrayna merkezli Interpipe Hollanda’ya ilk demir yolu tekerleği tedarikini gerçekleştirdi

Cuma, 08 Ekim 2021 10:31:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Hollanda’ya ilk yolcu demir yolu tekerleği tedarikini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Eylül ayında şirket, Amsterdam belediye toplu taşıma operatörü Gemeente Vervoerbedrijf’e 840 mm EN 13262 demiryolu tekerleği deneme sevkiyatı yaptı.

Öte yandan, Interpipe şimdi yeni müşterisi için endüstriyel üretime hazırlanıyor. Interpipe’ın demir yolu tekerlekleri, Fransa merkezli Alstom tarafından üretilen metropol ulaşım araçlarının yenilenmesi için kullanılacak.


Etiketler: Interpipe  BDT  Ukrayna  |  benzer haberler »


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