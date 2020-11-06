Ukrayna merkezli DMK Ocak-Ekim döneminde üretimini artırdı

Cuma, 06 Kasım 2020 16:46:01 (GMT+3) | İstanbul

Zorlu piyasa koşullarına rağmen, Ocak-Ekim döneminde Dneprovsky Integrated Iron and Steel Works (DMK), önceki yılın aynı döneminde kıyasla çok daha güçlü bir performans elde etti.

Söz konusu dönemde, şirket yıllık %11,7 artışla 2,2 milyon mt ham çelik, %14,2 artışla 2 milyon mt pik demir üretti. Şirketin nihai mamul üretimi yıllık %9,9 artışla 2,16 milyon mt olarak kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde, DMK’nın cevher aglomerat üretimi yıllık %38,7 artarak 3,4 milyon mt seviyesine çıktı.

Sadece Ekim ayında, DMK, 230.800 mt ham çelik ve 209.600 mt pik demir üretimi yaptı. Şirketin nihai mamul üretimi ise 66.800 mt oldu.