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Ukrayna merkezli DMK Ocak-Ekim döneminde üretimini artırdı

Cuma, 06 Kasım 2020 16:46:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Zorlu piyasa koşullarına rağmen, Ocak-Ekim döneminde Dneprovsky Integrated Iron and Steel Works (DMK), önceki yılın aynı döneminde kıyasla çok daha güçlü bir performans elde etti.

Söz konusu dönemde, şirket yıllık %11,7 artışla 2,2 milyon mt ham çelik, %14,2 artışla 2 milyon mt pik demir üretti. Şirketin nihai mamul üretimi yıllık %9,9 artışla 2,16 milyon mt olarak kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde, DMK’nın cevher aglomerat üretimi yıllık %38,7 artarak 3,4 milyon mt seviyesine çıktı.

Sadece Ekim ayında, DMK, 230.800 mt ham çelik ve 209.600 mt pik demir üretimi yaptı. Şirketin nihai mamul üretimi ise 66.800 mt oldu.


Etiketler: BDT  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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