UK Steel: Koruma önlemlerinin hafifletilmesi İngiltere çelik sektörüne zarar verecek

Salı, 29 Haziran 2021 12:23:21 (GMT+3) | İstanbul

Ticaret birliği UK Steel’in Genel Müdürü Gareth Stace, hükümetin İngiltere’nin çelik koruma önlemlerini uzatma kararını reddetmesi hakkındaki görüşlerini paylaşırken, koruma önlemlerinin hafifletilmesinin artan ithalat, azalan pazar payı ve İngiltere’deki üreticilerin kârlılığının düşmesi sonucu sektöre 100 milyon £ zarar vereceğini ve 2.500 kişilik istihdamı tehdit edeceğini belirtti.

Gareth Stace, “Bu hafta hükümet, AB’deki rakiplerine sağlanan koruma önlemlerini çelik üreticilerimize de sağlayacak olan acil durum yasasını reddetmek için oy kullandı. İngiltere Ticaret Çözümleri’nin 19 ürün kategorisinden dokuzu için çelik koruma önlemlerini sonlandırma kararı, ithalatta kontrolsüz artışlara neden oldu,” dedi ve AB’nin koruma önlemlerini üç yıl uzatılmasıyla, İngiltere’ye yüksek miktarda ürün sevkiyatlarının yaşanacağını da sözlerine ekledi.

UK Steel, “Kârlarda görülecek bu büyük etki, gelecek yıllarda sektöre yapılan sermaye yatırımında keskin daralmaların yanı sıra istihdam kayıplarının yaşanmasına neden olacak, sektörün yeniliklere yönelik gelişimini ve karbondan arındırma imkanlarını tehlikeye atacak,” şeklinde yorum yaptı.

Öte yandan, AB ve ABD, AB’yi 232. Madde vergilerinden muaf tutmak için bir anlaşma yapmaya doğru hızla ilerliyor ve bu anlaşmaya İngiltere dahil değil. UK Steel’e göre, hükümetin sektörü desteklemek ve doğru kararın verilmesini sağlamak için acilen müdahale etmesi gerekiyor, aksi takdirde İngiltere çelik sektörü, ihracat engelleriyle karşılaşacağı adil olmayan bir ticaret ortamında rekabet etmek zorunda kalacak.