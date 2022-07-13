UK Steel: Karbonsuz üretim için elektrik fiyatlarında eşitlik sağlanması ve enerji verimliliği finansmanı gerekiyor

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 15:19:50 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümeti 2050 yılına kadar çelik üretiminden kaynaklanan emisyonun %95 oranında azaltılmasına yönelik bir hedef koyarken, İklim Değişikliği Komitesi cevher bazlı çelik üretiminden kaynaklanan emisyonun 2035 yılına kadar sıfıra yaklaşmasını önerdi. Ticaret birliği UK Steel ülkede çelik sektörünü karbonsuz hale getirmek ve karbondan arındırma hedeflerini gerçekleştirmek için hükümetten çelik üretimine yönelik olumlu bir politika ortamı oluşturmaya odaklanmasını talep ettiği yeni bir rapor yayımladı.

Birlik karbonsuz çelik üretiminin geleneksel üretim yöntemlerinden daha fazla elektrik tüketeceğini belirtti. Ancak İngiliz çelik üreticilerine yönelik elektrik fiyatları, Avrupalı ​​rakiplerine göre yaklaşık %60 daha yüksek. UK Steel’e göre, karbondan arındırma hedeflerine ulaşmak ve İngiltere çelik sektörünün rekabet gücünü korumak için elektrik fiyatlarında eşitlik sağlanması ve enerji verimliliği finansmanı gerekiyor.

Rapora göre küresel bir karbon fiyatı olmadan artan iklim değişikliği hedefleri ve buna bağlı maliyetler üretim ve yatırımın başka ülkelere yönlendirilmesine yol açacak. Bu nedenle UK Steel, hükümetin sınırda karbon düzenleme mekanizması uygulaması gerektiğini belirtti. Buna ek olarak birliğe göre, çeliği karbondan arındırmak için bir strateji oluşturulurken, yalnızca yerel üretimden kaynaklanan emisyonun değil, ülkenin çelik tüketiminden kaynaklanan genel emisyonun azaltılması hedeflenmeli. Karbonsuz çelik için pazar yaratmak ülkenin karbon emisyonunu azaltacak ve İngiliz çelik şirketlerinin kâr elde edeceklerine emin olarak karbonsuz üretime yönelik yatırım yapmaları için gerekli koşulları oluşturacak.