UK Steel: İngiltere’nin rekabetçi olmayan elektrik maliyetleri karbonsuz üretimin önünde bir engel

Perşembe, 09 Aralık 2021 14:08:31 (GMT+3) | İstanbul

Ticaret Birliği UK Steel tarafından yayınlanan bir rapora göre, İngiliz çelik üreticileri bugün elektrik için Almanya’daki rakiplerine kıyasla %61 ve Fransa’dakilere kıyasla %51 daha fazla ödüyor. UK Steel, İngiltere’nin rekabetçi olmayan elektrik maliyetlerinin karbonsuzlaştırma çabalarının önünde bir engel olduğunu belirtti.

Söz konusu ülkelerle 2015-2020 yılları arasında ortalama 20 £/MW saat olan elektrik fiyat farkı bu yıl önemli ölçüde artarak 34 £/MW saate yükseldi. Bu da, yüksek elektrik fiyatlarının bu yıl İngiliz çelik üreticilerine fazladan 90 milyon sterline ve altı yılda 345 milyon sterline mal olduğu anlamına geliyor.

Açıklamaya göre, çelik üretim sürecini karbondan arındırmaya yönelik tüm çözümler elektrik tüketimini artıracak. İngiltere’nin yüksek fırın üretimini hidrojen bazlı çelik üretimine dönüştürmek elektrik tüketimini %250, elektrik ark ocağı üretimine tamamen geçiş ise tüketimi %150 artıracak.

UK Steel, İngiltere hükümetini çelik üreticilerine rekabetçi fiyatlardan enerji tüketimi sağlamak için önlemler almaya çağırıyor. Birlik, yenilenebilir enerji vergilerinin maliyetlerinin ve karbon maliyetlerinin düşürülmesi, Fransız ve Alman hükümetlerinin yaptığı gibi enerji yoğun sektörler için şebeke maliyetinin azaltılması ve gelecekte ortaya çıkabilecek fiyat artışlarını önlemek için maliyet sınırlama mekanizması getirilmesi gerektiğini ifade etti.