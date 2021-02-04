UK Steel, İngiliz çelik üreticilerinin elektrik fiyatının AB’li rakiplerine kıyasla yüksek olduğunu bildirdi

Perşembe, 04 Şubat 2021 17:15:36 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli Ticaret Birliği UK Steel, İngiltere çelik sektörünün Avrupalı ​​çelik üreticileri ile arasındaki büyük elektrik fiyat farkını gösteren yeni bir rapor açıkladı. Rapora göre, bu yıl, İngiltere çelik üreticilerinin 2020-21 döneminde karşı karşıya kaldığı ortalama elektrik fiyatı, Almanya’da megawatt-saat başına 25£ ve Fransa’da 28£’a kıyasla megawatt saat başına 47£’a ulaştı. Bu nedenle, İngiltere'deki üretim tesisleri, başlıca rakiplerine kıyasla sırasıyla %86 ve %62 daha fazla ödeme yapıyor. Son beş yılda sektör, elektriğe, Almanya’daki rakiplerinden 256 milyon £, Fransa’daki çelik üreticilerinden 227 milyon £ daha fazla ödedi.

Ek maliyetler, karbondan arındırma çabaları da dahil olmak üzere kritik sermaye yatırımına yönlendirilmesi gereken fonları temsil ediyor. Raporda durum, “İngiltere’nin enerji kullanan sektörleri dünyadaki en yüksek endüstriyel elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya. Sektör uluslararası rekabete yüksek oranda maruz kaldığından ve müşterilerden ek maliyet talep edemeyeceğinden, çelik sektörünün rekabet gücü ciddi şekilde zarar görüyor,” şeklinde ifade edildi.

Rapor, hükümetin elektrik fiyatlarını düşürmek ve İngiltere çelik sektörünün net sıfır karbon ekonomisine geçişinde istihdamı ve yatırımı desteklemek için atabileceği adımlara odaklanıyor. Öneriler arasında; Alman/Fransız tarzı şebeke maliyeti indirimleri uygulamak, yenilenebilir vergi muafiyet düzeyini artırmak, Kapasite Piyasası maliyetlerinden muaf tutmak, ülkeler arasındaki endüstriyel enerji fiyatı farklılıklarını takip etmek yer alıyor. Çelik sektörü için bu tavsiyelerin uygulanmasının toplam maliye yıllık 45-54 milyon £ olacak ve elektrik fiyatı eşitsizliğini 20 £ megavat saat azaltacak.