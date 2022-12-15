UK Steel hükümetin enerji desteğini uzatmasını talep ediyor

Perşembe, 15 Aralık 2022 12:25:41 (GMT+3) | İstanbul

UK Steel yayımladığı kamu bildirisinde, İngiltere hükümetinin önümüzdeki yılın Mart ayında sona erecek olan Enerji Faturası Yardım Planı’nın (EBRS) geçerlilik süresini uzatmasını talep etti.

Ülkede elektrik maliyetleri bu hafta daha da artarak 1.500£/MWh seviyesini aştı. Şirket, bazı tesislerin artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimlerini dahi geçici olarak durduklarını belirtti.

UK Steel Genel Müdürü Gareth Stace, “Bu hafta elektrik fiyatlarında görülen ciddi artışlar, endüstriyi uzun süredir karşı konulmaya çalışılan fiyatlara karşı koruma amacıyla hazırlanmış EBRS’nin etkinliğini düşürdü. Elektrik fiyatları bu hafta tarihi ortalama seviyenin otuz katı daha yüksek olarak, bazı çelik üreticilerini gün içerisindeki önemli vakilerde üretimlerini azalmak zorunda bıraktı. Bu durum çelik sektörü için sürdürülebilir değil,” şeklinde konuştu.

Daha uzun vadeli bir plan hazırlanana kadar hükümetten geçici bir çözüm talep eden Stace, Alman hükümetinin 2023 yılının tamamı için toptan elektrik satış fiyatını 130€/MWh yapmayı planladığını, İngiltere hükümetinin mevcut fiyatının ise 211£/MWh olduğunu belirtti. Öte yandan İngiltere hükümeti tarafından garanti edilen doğal gaz fiyatı ise 75£/MWh seviyesinde.

Gareth Stace, “Tahminlerimize göre, EBRS uzatılmazsa elektrik fiyatları önümüzdeki yıl Alman sanayisinin fiyatlarına kıyasla iki katına çıkacak ve bu da ülkemizde üretimin azalmasına, pazar payının küçülmesine ve ithalatın artmasına yol açacak,” ifadelerini kullandı.

İngiltere hükümeti artan enerji maliyetleri nedeniyle Enerji Faturası Yardım Planı’nı 1 Ekim 2022 ila 31 Mart 2023 tarihleri için açıklamıştı.