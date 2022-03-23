UK Steel 232. Madde önlemlerinin kota ile değiştirilmesini ve İngiltere’nin koruma önlemlerini inceleme talebini yorumladı

Çarşamba, 23 Mart 2022 12:12:51 (GMT+3) | İstanbul

Ticaret Birliği UK Steel, İngiltere ve ABD arasında 232. Madde önlemlerine yönelik gerçekleştirilen anlaşma ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan’ın İngiltere’nin çelik koruma önlemleri hakkında yeniden değerlendirme incelemesi yapılmasını istemesi hakkında yorum yaptı.

UK Steel, “Bu anlaşma İngiltere çelik sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı. ABD İngiliz üreticiler için önemli bir ihracat pazarı, ancak önceki yönetim tarafından 232. Madde önlemlerinin getirilmesinden bu yana İngiliz çelik üreticileri ABD’ye büyük bir dezavantajla satış yapıyordu,” dedi.

Bu anlaşma yapılmasaydı İngiliz üreticilerin ABD’ye ihracatı ciddi şekilde azalacak ve üreticiler bu pazarda AB’li ve Japon rakiplerine karşı rekabet açısından dezavantajlı olacaktı. SteelOrbis’in de bildirdiği üzere Haziran ayından itibaren İngiliz çelik üreticileri ABD’ye gerçekleştirdiği çelik ihracatında 54 ürün kategorisinde yıllık toplam 500.000 mt vergiye tabi kotaya sahip olacak.

UK Steel ayrıca, İngiltere’nin uluslararası ticaret bakanının çelik koruma önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesini talep etme kararını da memnuniyetle karşıladı. UK Steel, “Devam eden küresel çelik kapasite fazlası karşısında ve ABD’nin 232. Madde önlemleri ile AB’nin çelik koruma önlemlerinin devam etmesiyle İngiltere’nin ticaretin yön değiştirme riskine karşı kendi çelik piyasası için koruma önlemlerini sürdürmesi önem taşıyor,” dedi.