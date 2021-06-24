Uğur Dalbeler: Türkiye rekabet gücünü korumak için AB’ye karşılık vermeli

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Katıldığı bir televizyon programında Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Avrupa’nın çelik ithalatına uyguladığı koruma önlemlerini üç yıl uzatma ihtimali hakkında görüşlerini paylaştı.

Uğur Dalbeler, AB koruma önlemlerinin, 2018 yılında ABD’nin ithalata uygulamaya başladığı %25 vergiden dolayı ürünlerin AB’ye yönlendirileceği bahanesiyle uygulanmaya başladığını ifade etti. Dalbeler, ABD’nin, Avrupa’nın ülkeye uygulamakta olduğu yaptırımları kaldırması şartıyla AB’ye muafiyet tanıyabileceğine ilişkin görüşmeler yapıldığını belirtti. Obama yönetiminde ABD ve Avrupa arasında müzakere edilen Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması’na yönelik Uğur Dalbeler, “Trump bu anlaşmayı rafa kaldırdı. Daha sonra karşılıklı olarak korumacılık ve yaptırımlar uygulanmaya başladı. Biden yönetimi Avrupa’ya tekrar bir dal uzatmış gibi görünüyor,” dedi.

Uğur Dalbeler, koruma önlemlerinin süresinin uzatılmasının Türkiye çelik sektörüne etkisi hakkında ise, “Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı Avrupa olduğundan, bu karar Türkiye çelik sektörünü olumsuz etkileyecek. 2015-2018 yılları arasında 2,5 milyon mt’dan 8,5 milyon mt’a yükselen çelik ihracatımız, yaptırımlardan ötürü yaklaşık 5 milyon mt seviyesine geriledi. Daha da gerileyebilir. Kotaların yanı sıra Avrupa, Türkiye aleyhinde farklı ürünlere antidamping davaları açmaya başladı. Haksız yere birçok vergi getirilmeye başladı. Hatta telafi edici vergi soruşturmaları da açılıyor. Halbuki 1997 yılında Avrupa ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) Anlaşması altında serbest ticaret taahhütüne girdik ve Türkiye çelik sektörü 1997’den bu yana sübvansiyon almadan faaliyetlerini sürdürüyor. Anlaşmanın ilk 20 senesinde tamamen Avrupa’nın lehine çalışan bu anlaşma Türkiye’nin lehine döndüğü andan itibaren Avrupa’nın tavrı değişti. Türkiye’nin de mutlaka Avrupa’ya karşılık vermek üzere önlem alması gerekiyor,” şeklinde konuştu. Avrupa’nın Türkiye’ye karşı gösterdiği bu kötü tutumun karşılık verilmediği sürece devam edeceğini ifade eden Dalbeler, aksi takdirde Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünün ve çelik ihracatının çok olumsuz etkileneceğini sözlerine ekledi.