Uğur Dalbeler: Türkiye çelik sektörüne uygulanan istisna tam kapanma sırasında devam etmeli

Salı, 27 Nisan 2021 16:32:34 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, hükümetin açıkladığı yeni karantina önlemleriyle ilgili olarak, çelik sektörünün stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, yüksek fırınların kapatılması söz konusu olamayacağından üretim faaliyetlerinin gerekli önlemler alınarak devam edeceğini belirtti.

Uğur Dalbeler, “Çelik sektörü şimdilik iyi bir dönem geçiriyor. Bu nedenle birçok şirket hükümetin sunduğu kısa çalışma ödeneğinden istifade etmedi. Üretim kârlı bir şekilde devam ettiği sürece çelik sektörünün hükümetten herhangi bir talebi yok. Çelik sektörü olarak, önlem alındığı sürece kapanma döneminde de bundan önce sektöre uygulanan istisnanın devam etmesini istiyoruz,” dedi.

SteelOrbis’in 26 Nisan tarihinde bildirdiği üzere, Avrupa Komisyonu Türkiye’den ithal sıcak saca %4,7-7,3 oranlarında değişen nihai antidamping vergisi getirdi. Bu konuyla ilgili olarak Uğur Dalbeler, “Bu vergiler tamamen AB çelik üreticilerinin Brüksel üzerinde yarattığı politik baskılar sonucunda yaratılan oranlardı. AB, Türk üreticileri teşvikle suçlasa da, kendi çelik üreticilerini bu yöntemle korumayı sürdürüyor. AB pazarı Türkiye için ne kadar önemliyse Türkiye çelik sektörü de AB pazarı için o kadar önemli,” şeklinde konuştu.

2020 yılında Türkiye çelik sektörü %6 büyüme kaydetti. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin çelik üretimi yıllık %10, çelik ihracatı ise yıllık %5 artış gösterdi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye’nin çelik üretimi yıllık %7 arttı.