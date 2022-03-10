Uğur Dalbeler: Savaş orta vadede Türkiye’nin çelik ihracatı için avantaj sağlayabilir

Perşembe, 10 Mart 2022 15:04:14 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye çelik sektörü üzerindeki etkileri hakkında yorum yaptı.

Rusya’nın dünyanın beşinci büyük çelik üreticisi ve ikinci büyük çelik ihracatçısı olduğunu ifade eden Dalbeler, Rusya ve Ukrayna’nın ihracat piyasalarındaki toplam %15’lik payının bir anda ortadan kalkmasının sıkıntıları beraberinde getirdiğini söyledi. Türkiye’nin ara malı ve ürün açısından 2021 yılında gerçekleştirdiği 13 milyon mt’luk ithalatının yarısının bu iki ülkeden yapıldığını belirten Dalbeler, çelik üretimi için de bu iki ülkeden 7 milyon mt hammaddenin ithal edildiğini, söz konusu ülkelerden ithalat yapılamamasının kısa vadede Türkiye çelik sektörünü olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Ancak söz konusu iki ülkenin de devlet tarafından desteklendiğini, enerji ile hammadde açısından Türkiye’ye göre avantajlı olduklarını söyleyen Uğur Dalbeler, Türkiye çelik sektörünün yeni yatırımlarla orta vadede Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen çeliği kendi üretebileceğini söyledi. Savaş kısa sürse de Rusya çıkışlı çeliğe yönelik ambargoların devam edeceğini düşünen Dalbeler, Türkiye çıkışlı çeliğe yönelik talebin artacağını ve Türkiye çelik sektörünün önümüzdeki 1-2 yıl avantajlı olacağını söyledi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye’nin yassı mamul ithalatında büyük paya sahip olan iki ülke arasındaki savaşın KOBİ’lerin hammaddeye erişimi konusunda sıkıntıya neden olduğunu, fiyatların olumsuz etkilendiğini ve üretim bantlarının durduğunu ifade etti. Savaş nedeniyle tedarik zincirlerinin aksadığını söyleyen Ekinci, stokların en fazla bir hafta daha yeteceğini ve terminlerde gecikmelerin başladığını belirtti.