Uğur Dalbeler: Mevcut maliyet yapısı Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünü etkiliyor

Perşembe, 24 Kasım 2022 15:22:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye çelik sektörünün durumuna ilişkin Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, enerji sıkıntısının artmaya devam ettiğini ve ülkedeki enerji fiyatlarının Avrupa’ya kıyasla daha yüksek olmasıyla çelik sektörünün rekabet gücünün etkilendiğini ifade etti. Toplam maliyetin içinde enerji maliyetinin payının %7’den %27’ye çıktığını bildiren Dalbeler, üretim oranlarının azaldığını, havaların soğumasıyla maliyetlerin daha da artabileceğini belirtti.

Enerji maliyetleri açısından Uzak Doğu piyasasının avantaja sahip olduğunu söyleyen Dalbeler, son zamanlarda piyasada Çin, Güney Kore, Japonya ve Hindistan menşeli çelik satışlarının arttığını, Türkiye çelik sektörünün mevcut maliyet yapısıyla söz konusu ülkelerle rekabete girme şansının olmadığını ifade etti.

Savaşın ardından AB’nin Rusya çıkışlı çelik ithalatını yasakladığını hatırlatan Uğur Dalbeler, Rusya’nın tek pazarı olan Türkiye’ye agresif fiyatlarla satış yapması nedeniyle ülkenin çelik sektörünün ve dolayısıyla imalat sanayinin sıkıntılar yaşayacağını belirtti. ÇİB Başkan Yardımcısı’na göre, Türkiye çelik sektörü imalat sanayine hizmet edemez hale gelirse, hammaddeyi Çin ve Hindistan gibi ülkelerden temin etmek zorunda kalacak olan imalat sektörünü büyük riskler bekliyor.

Öte yandan, Türkiye çelik sektörünün dünyadaki en temiz çelik sektörlerinden biri olduğunu ifade eden Dalbeler, bazı çelik üreticilerinin yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik kararlar aldığını, bu yatırımların da önümüzdeki dönemde Türkiye çelik sektörü için büyük bir avantaja dönüşeceğini söyledi.