Uğur Dalbeler: Kurun istikrar kazanması Türkiye çelik sektörü için önem taşıyor

Salı, 04 Ocak 2022 15:07:46 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, enerji fiyatlarındaki artışların ve döviz kurundaki dalgalanmaların Türkiye çelik sektörü üzerindeki etkileri hakkında yorum yaptı.

Türkiye çelik sektörü hem hammadde hem de enerji açısından dışarıya bağlı olduğundan, Uğur Dalbeler, kurun istikrar kazanmasının sektör için önemli olduğunu ifade etti.

Çelik sektörünün enerji yoğun bir sektör olduğunu söyleyen Dalbeler, yeni yılda doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar nedeniyle 2022 yılına önemli bir maliyet artışıyla girdiklerini, bunun da Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünü baltaladığını belirtti.

Dalbeler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ihracat bedeline yönelik uygulama talimatı hakkında, “Çelik sektörü aslında döviz ihtiyacı olan bir sektör. Malumunuz bir de yapılan ihracat karşılığında getirilen dövizin %25’inin bozdurulma zorunluluğu getirildi. Bu da bizim için ilave bir handikap olacak,” dedi.