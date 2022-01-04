﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Uğur Dalbeler: Kurun istikrar kazanması Türkiye çelik sektörü için önem taşıyor

Salı, 04 Ocak 2022 15:07:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, enerji fiyatlarındaki artışların ve döviz kurundaki dalgalanmaların Türkiye çelik sektörü üzerindeki etkileri hakkında yorum yaptı.

Türkiye çelik sektörü hem hammadde hem de enerji açısından dışarıya bağlı olduğundan, Uğur Dalbeler, kurun istikrar kazanmasının sektör için önemli olduğunu ifade etti.

Çelik sektörünün enerji yoğun bir sektör olduğunu söyleyen Dalbeler, yeni yılda doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar nedeniyle 2022 yılına önemli bir maliyet artışıyla girdiklerini, bunun da Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünü baltaladığını belirtti.

Dalbeler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ihracat bedeline yönelik uygulama talimatı hakkında, “Çelik sektörü aslında döviz ihtiyacı olan bir sektör. Malumunuz bir de yapılan ihracat karşılığında getirilen dövizin %25’inin bozdurulma zorunluluğu getirildi. Bu da bizim için ilave bir handikap olacak,” dedi.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  görüş  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Oca

Türkiye soğuk haddelenmiş paslanmaz saca yönelik ithalat vergisini indirdi
30 Ara

ÇEBİD: Türkiye çelik boru sektörünün ihracatı yatırım ve düzenlemelerle artabilir
28 Ara

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık’ta aylık bazda arttı
27 Ara

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Aralık ayında %3,9 düştü
22 Ara

Çelik Dış Ticaret Derneği toplantısında 2021 yılı piyasa değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentileri konuşuldu