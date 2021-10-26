Uğur Dalbeler: Kurun istikrar kazanması Türkiye çelik sektörü için önem taşıyor

Salı, 26 Ekim 2021 16:23:12 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, yükselen döviz kuru ve enerji maliyetlerinin Türkiye çelik sektörü üzerindeki etkileri hakkında yorum yaptı. İstikrarsız döviz kurunun yarattığı belirsizliğin, borçlanma kapasitesi ve yatırım planları, dolayısıyla da üretimi etkilediğini ifade eden Dalbeler, üretici için maliyet planlaması yapmanın zor olduğunu, bu durumun da malzemeyi kullanan diğer sektörlere yansıdığını söyledi.

Çelik sektörünün sadece ihracata odaklanmadığını, iç piyasada imalat sanayisinin ihtiyacı olan malzemenin tedarikinin daha önemli olduğu söyleyen Başkan Yardımcısı, imalat sanayisine daha uygun koşullarda malzeme tedarik edilirse, bu sanayinin rekabet gücünün iç ve dış pazarlarda korunabileceğini ve büyümesinin sağlanabileceğini belirtti.

Uğur Dalbeler, enerjinin çelik sektörü için önemli bir girdi olduğunu, Türkiye’deki enerjinin %20’sine yakınının çelik sektörü tarafından tüketildiğini ifade etti. Türkiye hammadde ve enerji açısından halihazırda dışarıya bağlı olduğundan, artan döviz kurunun yansımalarının ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen Dalbeler, bu durumun Türkiye çelik sektörünün hem iç hem de uluslararası piyasada rekabet gücünü engellediğini belirtti ve kurun ne seviyede olduğundan çok, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir seyir izlemesinin önem taşıdığını ekledi.