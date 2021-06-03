Uğur Dalbeler: Kurun istikrar kazanması Türk üreticiler için büyük önem taşıyor

Perşembe, 03 Haziran 2021 15:37:12 (GMT+3) | İstanbul

Katıldığı bir televizyon programında, kurdaki dalgalanmaların Türkiye çelik sektörüne etkileri hakkında yorum yapan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Türk çelik sektörünün ihracat performansı ilk beş ayda iyi olsa da, ara malı ve hammaddeyi ithal etmek zorunda olduğundan, bu dalgalanmaların üreticiler için maliyet tarafında sıkıntı yarattığını, bu nedenle kurun istikrar kazanmasının sektör için önem taşıdığını belirtti. Eğilimin yukarı doğru olduğu göz önüne alındığında, Uğur Dalbeler, 2021 yılının sonunda Türkiye’nin çelik ihracat değerinin 2018 yılında kaydedilen 16 milyar $’ı aşacağını tahmin ediyor. Dalbeler, koşulların iyileşmesiyle 2021 yılında üretim kapasitelerinde yaklaşık 8 milyon mt’luk artış olacağını, bunun da Türkiye’yi uzun vadede Avrupa’nın en büyük, dünyanın 7. büyük çelik üreticisi konumuna getireceğini ifade etti.

ABD’ye yapılan çelik ihracatı hakkında konuşan Dalbeler, Trump’ın agresif tutumu devam etmediğinden ABD’ye yapılan ihracatta artış olduğunu, ancak ABD’nin uyguladığı korumacılık politikalarının devam edeceğini belirtti.

Rusya’nın hurda ihracat vergisini 45€/mt’dan 70€/mt’a çıkarma kararı hakkında, ülkenin çelik sektörünü korumak ve rekabetçi olmaya devam etmek adına attığı adımların kayda değer olduğunu ifade eden Uğur Dalbeler, Rusya’nın, ABD ve Avrupa gibi sadece ithalat vergisiyle değil, hammaddenin ülke içinde kalması için ihracata koyduğu engellerle iç piyasasını korumaya çalıştığını belirtti.

Uğur Dalbeler, küresel piyasada emtia fiyatlarında kaydedilen artışların, pandeminin ardından geri gelen talep nedeniyle arz ve talep arasındaki dengesizlikten kaynaklandığını ifade etti.