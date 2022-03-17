Uğur Dalbeler: Kota artışlarının Türkiye’nin çelik ihracatına etkisi 1 milyar $ olacak

Perşembe, 17 Mart 2022 10:54:08 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in dün bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle çelik ithalatını yasakladığı Rusya ve Belarus’un vergiye tabi kota tonajlarını koruma önlemine tabi olan diğer ihracatçı ülkeler arasında orantılı olarak yeniden dağıttı. Bu konuyla ilgili Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, Türkiye’nin AB’ye çelik ihracatındaki %15’lik kota artışının ülkenin ihracatına etkisinin 1 milyar $ olacağını belirtti.

Dalbeler AB’nin 2018 yılında uygulamaya başladığı koruma önlemleri nedeniyle Türkiye’nin önceki ihracat rakamlarına henüz ulaşamadığını, geçmiş yıla göre artış görülüyor olsa da Türkiye’nin çelik ihracatının 2018 yılına göre kısıtlı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Uğur Dalbeler savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların Türk çelik ihracatçılarına avantaj sağlayacağını belirtti.