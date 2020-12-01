Uğur Dalbeler: Koruyucu önlemlerin 2021 yılında da gündemde kalmasını bekliyoruz

Salı, 01 Aralık 2020 13:12:13 (GMT+3) | İstanbul

1-3 Aralık 2020 tarihinde sanal olarak gerçekleşmekte olan 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da konuşan, konferansın platin sponsoru Çolakoğlu Metalurji'nin Genel Müdürü Uğur Dalbeler, pandeminin etkisi altında geçen 2020 yılının performansını ve önümüzdeki yıla dair beklentilerini katılımcılarla paylaştı.

Çin’in iç piyasasına odaklanarak ihracatını ciddi anlamda azaltmasının Türk çelik üreticilerine salgına rağmen fırsat sağladığını belirten Uğur Dalbeler, bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki döneme dair beklentilerinin olumlu olduğunu söyledi. Dalbeler; “Covid-19 pandemisini biz Çin ile sınırlı zannederken, Çin bunun 4-5 ay gibi bir sürede çözdü ve ardından çelik üretiminde %5’e, tüketimde ise %10’a bir artış kaydetti. Çin dışında çok az ülke çelik üretimini artırabildi ve bunlardan biri de %3-4 artış ile Türkiye. Böyle istikrarlı gidebilirsek belki Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna gelebiliriz,” dedi. Son 25 yıldır ilk kez bu yıl Türkiye’den Çin’e çelik ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Dalbeler, yine de ihracatın “eski senelerin performansına ulaşamadığını” ifade etti. Öte yandan Dalbeler, Kasım ayının ortasında ASEAN ülkelerinin imzaladığı “Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması”na (RCEP) değinerek, bu anlaşmanın Japon ve Güney Koreli çelik üreticilerinin üretim artışlarını destekleyeceğini ve bunun Türk ihracatçıları nasıl etkileyeceğinin önümüzdeki dönemde görüleceğini söyledi.

Dalbeler, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’den ithal ürünlere yönelik uyguladığı koruyucu önlemler konusunda ise şu açıklamalarda bulundu; “Bu sene AB’ye gerçekleştirebildiğimiz ihracat aslında potansiyelin sadece yarısı kadar. Mevcut gelişmelere bakıldığında bunun önümüzdeki yıl iyiye girmesini beklemiyoruz. Avrupa Türkiye’yi tamamen hedef haline getirdi. ABD ise en son 20 Kasım’da çelik çubuk için damping oranları açıkladı. Bize yine mahkeme yolu göründü. Kazanıyoruz ama bu süreçlerde yıllarımızı kaybediyoruz.” Pandemi döneminden olumsuz etkilenerek daralma gösteren birçok ekonominin pandemi sonrasında yaralarını sarmaya çalışacağını belirten Dalbeler, bu yüzden koruyucu önlemlerin gündemde kalacağını ifade etti. Ayrıca, 2021 yılının ikinci yarısında pandeminin etkilerinin kaybolmaya başlamasıyla olumlu bir gidişat görülebileceğini ve Çin’deki durumun devam etmesi halinde Türk çelik sektörü için “yeni bir 2008 yılının” yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmasında Dalbeler’in dikkat çektiği bir diğer konu ise sektörün kendi iyileşmesi için dış gelişmelere çok fazla bağlı olmasıydı. Bu konuda sektörün en büyük eksiğinin net bir vizyonu olmaması olduğunu söyleyen Dalbeler, korucuyu önlemler devam ederken fark yaratabilmek için atılabilecek önemli adımlardan birinin karbonsuz üretime geçmek olduğunu belirtti. Dalbeler, “EUROFER sınırda karbon vergisi için baskı yapıyor. Birçok üretici 2030 itibarıyla karbon salımını yarı yarıya azaltmayı, 2050 itibarıyla karbonsuz üretime geçmiş olmayı taahhüt ediyor. Biz ne yapacağız? Uzun vadede ne planlıyoruz?” derken, diğer yandan halen alıcıların üreticilerin sorunlarından haberdar olmadıklarını ve yerli üretimin olmadığı ülkelerin nasıl sorunlarla karşılaştıklarını araştırmadıklarını söyledi. Dalberer, “Avrupa’nın en büyüğü olmak önemli olmakla birlikte hedef olmamalı. Mesele varlığımızı sürdürebilmektir,” dedi.

Çolakoğlu olarak nasıl bir yıl geçirdiklerini de paylaşan Dalbeler, tüm negatif faktörlere rağmen iyi bir yıl geçirdiklerini, üretim kaybı yaşamadan seneyi tamamlamayı planladıklarını ve sıcak sac üretimlerinin onuncu yılında bu alanda ciddi bir aşama kaydederek tüm soğuk sac ve galvanizli sac üreticilerinin tedarikçisi haline geldiklerini söyledi. Dalbeler ayrıca ilk paslanmaz çelik dökümünü de gerçekleştirdiklerinin altın çizerek, “Pandemiden ötürü planladığımızdan gecikmeli olarak gerçekleşti ama bu yıl ilk kez paslanmaz çelik döktük. İlk aldığımız döküm tonajı bugüne kadar alınmış 180 tonluk paslanmaz çelik dökümünü 250 tonla geçti. Yani arkadaşlarımız ilk atımı atarken bir dünya rekoru kırmış oldu. Otomotiv sektörüne malzeme sağlayabilmek için ilk adım olan belgeyi aldık ve onaylı tedarikçi statüsü kazandık. Bundan sonra üretim kabiliyetimizi bu alana odaklayacağız,” dedi.