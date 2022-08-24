Uğur Dalbeler: Haksız rekabet Ekim-Kasım aylarında faaliyetlerimizin durmasına neden olabilir

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 15:41:48 (GMT+3) | İstanbul

ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo’nun Türk sanayi örgütlerine gönderdiği yaptırımlar ilgili uyarı mektubuna ilişkin Bloomberg HT’ye konuşan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, önümüzdeki dönemde Rusya’dan ithal edilen ürünlerin Türkiye’de işlendikten sonra diğer ülkelere ihracatında sıkıntılar yaşanacağını ifade etti.

Kanada’nın Rusya çıkışlı hammadde veya yarı mamul ile üretilen çelik ürünlerine de yaptırım uygulayacağını açıkladığını söyleyen Dalbeler, ülkenin inşaat çeliğine yönelik hile soruşturması başlattığını bildirdi. ÇİB Başkan Yardımcısı Kanada’nın yanı sıra AB ve ABD’nin de hile soruşturmaları başlatabileceğini, bu nedenle Türk çelik üreticilerinin bu konuda temkinli olması gerektiğini söyledi.

Yaptırımlar nedeniyle artık tek satış pazarı Türkiye olan Rusya’nın düşük fiyattan satış yaparak yerel üreticiyi sıkıntıya soktuğunu söyleyen Dalbeler, yerel üreticilerin rekabet gücünün zayıfladığını ve bu nedenle Ekim veya Kasım ayında faaliyetlerini durdurabileceklerini belirtti.