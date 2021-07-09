Uğur Dalbeler: Çelik fiyatlarının normalleşmesi bekleniyor

Cuma, 09 Temmuz 2021 15:22:11 (GMT+3) | İstanbul

Demir çelik sektöründe son dönemlerde artan fiyatlar ve yaşanan belirsizliğin ardından sektör temsilcilerinin rotasını çizebilmesi adına Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Demir-Çelik Sektöründe Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış” konulu online seminere katılan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ve Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, küresel ve yerel fiyatlardaki artış ile nedenleri hakkında yorum yaptı. Konuşmacılar geleceğe yönelik tahmin yürütmenin zor olduğunu, ancak bu yükselişin bu şekilde devam etmesinin de mümkün olmadığını belirtti. Çelik fiyatlarının pandemiden dolayı bozulan arz talep dengesinden çok sert etkilenerek yükseldiğini kaydeden sektör temsilcileri, aşılanma oranlarının da etkisiyle başlayan normalleşme sürecinin önümüzdeki dönemde çelik fiyatlarına da olumlu yansıyacağını düşünüyor.

Çin’in sektördeki gücü hakkında konuşan Uğur Dalbeler, dünyada üretilen çeliğin %60’ını üretip tüketen Çin’in sektörün yönünü belirlediğini ifade etti. Corona virüsünün uluslararası piyasada dengesizlik yarattığını, üretimin durmasına ve tedarik zincirinde aksamalara neden olduğunu söyleyen Dalbeler, Çin’in de küresel piyasaya arzı kesmesiyle çelik fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Bu yıl Türkiye’nin çelik üretiminde ciddi bir artış olduğunu söyleyen Dalbeler, Türkiye’nin 50 milyon mt üretim kapasitesinin bulunduğunu ve bu yıl çelik üretiminin 40 milyon mt’a ulaşacağını tahmin ettiğini ifade etti. Çin’in politikasının devam etmesi halinde, normalleşmenin ardından talebin yılın sonunda %3 oranında artacağını söyleyen ÇİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, mevcut durumda fiyatın çok anormal seviyelerde olduğunu, bu fiyatların da normalleşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Fiyatların yanı sıra şu anda marjların da normal seviyede olmadığını ifade eden Kerem Çakır, marjlarda da mutlaka normalleşme olacağını, bunun da yeni kapasitelerle değil, durdurulan kapasitelerin yeniden devreye alınmasıyla gerçekleşebileceğini belirtti. Çakır, normalizasyonun mutlaka gerçekleşeceğini, ancak biraz yavaş olabileceğini ifade etti.