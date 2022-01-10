Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %92,3 arttı

Pazartesi, 10 Ocak 2022 14:41:11 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %177,8 ve yıllık %152,2 artış kaydederek 203.094 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %158,2 ve yıllık %252,1 artışla 137,3 milyon $ olarak kaydedildi.



Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %92,3 artışla 2,62 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %174,2 artışla 1,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,5 milyon mt ile yıllık %67,2 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 352.165 mt ile Cezayir takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk 11 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2021 Ocak-Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Kasım 2021 Kasım 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.510.653 898.189 67,22 100.572 54.922 -29,96 Cezayir 352.165 - 13,13 87.284 - -61,04 Ukrayna 324.857 309.176 - - 22.022 - Katar 97.019 - - - - - Umman 92.319 - - - - - Azerbaycan 60.702 11.404 424,49 7.110 1.186 -16,90 Gürcistan 43.108 30.412 21,83 6.058 - -83,47 Hindistan 29.962 2 - 7 - - Arnavutluk 28.266 160 - 46 44 - İtalya 21.243 7.464 219,30 574 689 -37,30

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: