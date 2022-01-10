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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %92,3 arttı

Pazartesi, 10 Ocak 2022 14:41:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %177,8 ve yıllık %152,2 artış kaydederek 203.094 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %158,2 ve yıllık %252,1 artışla 137,3 milyon $ olarak kaydedildi.


Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %92,3 artışla 2,62 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %174,2 artışla 1,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,5 milyon mt ile yıllık %67,2 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 352.165 mt ile Cezayir takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk 11 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2021

Ocak-Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Kasım 2021

Kasım 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.510.653

898.189

67,22

100.572

54.922

-29,96

Cezayir

352.165

-

13,13

87.284

-

-61,04

Ukrayna

324.857

309.176

-

-

22.022

-

Katar

97.019

-

-

-

-

-

Umman

92.319

-

-

-

-

-

Azerbaycan

60.702

11.404

424,49

7.110

1.186

-16,90

Gürcistan

43.108

30.412

21,83

6.058

-

-83,47

Hindistan

29.962

2

-

7

-

-

Arnavutluk

28.266

160

-

46

44

-

İtalya

21.243

7.464

219,30

574

689

-37,30

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Türkiye  kütük  çelik üretimi  yarı ürünler  Avrupa  |  benzer haberler »


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