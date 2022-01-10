Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %92,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Kasım ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %177,8 ve yıllık %152,2 artış kaydederek 203.094 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %158,2 ve yıllık %252,1 artışla 137,3 milyon $ olarak kaydedildi.
Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %92,3 artışla 2,62 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %174,2 artışla 1,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,5 milyon mt ile yıllık %67,2 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 352.165 mt ile Cezayir takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk 11 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2021
|
Ocak-Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2021
|
Kasım 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.510.653
|
898.189
|
67,22
|
100.572
|
54.922
|
-29,96
|
Cezayir
|
352.165
|
-
|
13,13
|
87.284
|
-
|
-61,04
|
Ukrayna
|
324.857
|
309.176
|
-
|
-
|
22.022
|
-
|
Katar
|
97.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Umman
|
92.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
60.702
|
11.404
|
424,49
|
7.110
|
1.186
|
-16,90
|
Gürcistan
|
43.108
|
30.412
|
21,83
|
6.058
|
-
|
-83,47
|
Hindistan
|
29.962
|
2
|
-
|
7
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
28.266
|
160
|
-
|
46
|
44
|
-
|
İtalya
|
21.243
|
7.464
|
219,30
|
574
|
689
|
-37,30
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: