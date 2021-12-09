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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %67,3 arttı

Perşembe, 09 Aralık 2021 13:54:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %62 artış ve yıllık %17,4 düşüş kaydederek 73.121 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %96,1 düşüş ve yıllık %24 artışla 53,2 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %67,3 artışla 2,41 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %139 artışla 1,51 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,4 milyon mt ile yıllık %67,2 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 324.857 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk 10 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2021

Ocak-Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Ekim 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.410.080

843.267

67,22

45.349

64.745

-29,96

Ukrayna

324.857

287.154

13,13

5.444

13.974

-61,04

Cezayir

264.881

-

-

17.186

-

-

Katar

97.019

-

-

-

-

-

Umman

92.319

-

-

-

-

-

Azerbaycan

53.592

10.218

424,49

1.868

2.248

-16,90

Gürcistan

37.050

30.412

21,83

663

4.010

-83,47

Hindistan

29.955

2

-

-

-

-

Arnavutluk

28.220

116

-

-

-

-

İtalya

20.668

6.473

219,30

459

732

-37,30

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  Türkiye  kütük  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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