Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %67,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %62 artış ve yıllık %17,4 düşüş kaydederek 73.121 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %96,1 düşüş ve yıllık %24 artışla 53,2 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %67,3 artışla 2,41 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %139 artışla 1,51 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,4 milyon mt ile yıllık %67,2 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 324.857 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk 10 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2021
|
Ocak-Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2021
|
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.410.080
|
843.267
|
67,22
|
45.349
|
64.745
|
-29,96
|
Ukrayna
|
324.857
|
287.154
|
13,13
|
5.444
|
13.974
|
-61,04
|
Cezayir
|
264.881
|
-
|
-
|
17.186
|
-
|
-
|
Katar
|
97.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Umman
|
92.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
53.592
|
10.218
|
424,49
|
1.868
|
2.248
|
-16,90
|
Gürcistan
|
37.050
|
30.412
|
21,83
|
663
|
4.010
|
-83,47
|
Hindistan
|
29.955
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
28.220
|
116
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
20.668
|
6.473
|
219,30
|
459
|
732
|
-37,30
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: