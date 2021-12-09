Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %67,3 arttı

Perşembe, 09 Aralık 2021 13:54:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %62 artış ve yıllık %17,4 düşüş kaydederek 73.121 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %96,1 düşüş ve yıllık %24 artışla 53,2 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %67,3 artışla 2,41 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %139 artışla 1,51 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,4 milyon mt ile yıllık %67,2 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 324.857 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk 10 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2021 Ocak-Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Ekim 2021 Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.410.080 843.267 67,22 45.349 64.745 -29,96 Ukrayna 324.857 287.154 13,13 5.444 13.974 -61,04 Cezayir 264.881 - - 17.186 - - Katar 97.019 - - - - - Umman 92.319 - - - - - Azerbaycan 53.592 10.218 424,49 1.868 2.248 -16,90 Gürcistan 37.050 30.412 21,83 663 4.010 -83,47 Hindistan 29.955 2 - - - - Arnavutluk 28.220 116 - - - - İtalya 20.668 6.473 219,30 459 732 -37,30

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: