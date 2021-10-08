Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %100 arttı

Cuma, 08 Ekim 2021 10:56:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %38,8 düşüş ve yıllık %95,9 artış kaydederek 143.947 oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %30,5 düşüş ve yıllık %213,8 artışla 116,32 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %100 artışla 2,15 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %203 artışla 1,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,31 milyon mt ile yıllık %101,3 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk sekiz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2021 Ocak- Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Ağustos 2021 Ağustos 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 1.313.495 652.444 101,32 108.583 41.387 162,36 Ukrayna 259.493 308.662 -15,93 10.062 10.498 -4,15 Cezayir 184.676 - - 27.550 - - Katar 97.019 - - - - - Umman 92.319 - - - - - Azerbaycan 50.279 5.119 882,20 5.109 2.771 84,37 Hindistan 29.955 - - - - - Gürcistan 28.305 22.364 26,57 454 542 -16,24 Arnavutluk 28.220 92 - - - - İtalya 19.409 5.292 266,76 1.370 1.498 -8,54

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: