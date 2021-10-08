Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %100 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %38,8 düşüş ve yıllık %95,9 artış kaydederek 143.947 oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %30,5 düşüş ve yıllık %213,8 artışla 116,32 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %100 artışla 2,15 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %203 artışla 1,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,31 milyon mt ile yıllık %101,3 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk sekiz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Ocak- Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2021
|
Ağustos 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.313.495
|
652.444
|
101,32
|
108.583
|
41.387
|
162,36
|
Ukrayna
|
259.493
|
308.662
|
-15,93
|
10.062
|
10.498
|
-4,15
|
Cezayir
|
184.676
|
-
|
-
|
27.550
|
-
|
-
|
Katar
|
97.019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Umman
|
92.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
50.279
|
5.119
|
882,20
|
5.109
|
2.771
|
84,37
|
Hindistan
|
29.955
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
28.305
|
22.364
|
26,57
|
454
|
542
|
-16,24
|
Arnavutluk
|
28.220
|
92
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
19.409
|
5.292
|
266,76
|
1.370
|
1.498
|
-8,54
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: