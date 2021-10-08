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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %100 arttı

Cuma, 08 Ekim 2021 10:56:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %38,8 düşüş ve yıllık %95,9 artış kaydederek 143.947 oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %30,5 düşüş ve yıllık %213,8 artışla 116,32 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %100 artışla 2,15 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %203 artışla 1,38 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,31 milyon mt ile yıllık %101,3 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 259.493 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk sekiz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2021

Ocak- Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2021

Ağustos 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.313.495

652.444

101,32

108.583

41.387

162,36

Ukrayna

259.493

308.662

-15,93

10.062

10.498

-4,15

Cezayir

184.676

-

-

27.550

-

-

Katar

97.019

-

-

-

-

-

Umman

92.319

-

-

-

-

-

Azerbaycan

50.279

5.119

882,20

5.109

2.771

84,37

Hindistan

29.955

-

-

-

-

-

Gürcistan

28.305

22.364

26,57

454

542

-16,24

Arnavutluk

28.220

92

-

-

-

-

İtalya

19.409

5.292

266,76

1.370

1.498

-8,54

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: çelik üretimi  yarı ürünler  Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  kütük  |  benzer haberler »


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