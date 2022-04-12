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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Şubat döneminde %45,7 azaldı

Salı, 12 Nisan 2022 14:47:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %6 ve yıllık %62,5 düşüş kaydederek 152.942 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %6,1 ve yıllık %52,5 düşüşle 104,61 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %45,7 düşüşle 315.565 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %31 düşüşle 216,03 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 145.844 mt ile yıllık %53,7 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 84.778 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk iki ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2022

Ocak-Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Şubat 2022

Şubat 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

145.844

315.097

-53,71

77.200

190.746

-59,53

Ukrayna

84.778

137.567

-38,37

29.719

109.760

-72,92

Umman

20.612

37.343

-44,80

20.561

37.343

-44,94

Hindistan

19.444

-

-

-

-

-

Romanya

13.172

1

-

8.573

1

-

Azerbaycan

8.891

14.032

-36,64

6.285

7.434

-15,46

Cezayir

7.215

-

-

-

-

-

İran

6.979

284

-

4.211

-

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: kütük yarı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi 

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