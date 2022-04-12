Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Şubat döneminde %45,7 azaldı

Salı, 12 Nisan 2022 14:47:17 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %6 ve yıllık %62,5 düşüş kaydederek 152.942 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %6,1 ve yıllık %52,5 düşüşle 104,61 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %45,7 düşüşle 315.565 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %31 düşüşle 216,03 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 145.844 mt ile yıllık %53,7 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 84.778 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk iki ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2022 Ocak-Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Şubat 2022 Şubat 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 145.844 315.097 -53,71 77.200 190.746 -59,53 Ukrayna 84.778 137.567 -38,37 29.719 109.760 -72,92 Umman 20.612 37.343 -44,80 20.561 37.343 -44,94 Hindistan 19.444 - - - - - Romanya 13.172 1 - 8.573 1 - Azerbaycan 8.891 14.032 -36,64 6.285 7.434 -15,46 Cezayir 7.215 - - - - - İran 6.979 284 - 4.211 - -

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: