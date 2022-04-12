Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Şubat döneminde %45,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %6 ve yıllık %62,5 düşüş kaydederek 152.942 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %6,1 ve yıllık %52,5 düşüşle 104,61 milyon $ oldu.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %45,7 düşüşle 315.565 mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %31 düşüşle 216,03 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 145.844 mt ile yıllık %53,7 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 84.778 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk iki ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2022
|
Ocak-Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2022
|
Şubat 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
145.844
|
315.097
|
-53,71
|
77.200
|
190.746
|
-59,53
|
Ukrayna
|
84.778
|
137.567
|
-38,37
|
29.719
|
109.760
|
-72,92
|
Umman
|
20.612
|
37.343
|
-44,80
|
20.561
|
37.343
|
-44,94
|
Hindistan
|
19.444
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Romanya
|
13.172
|
1
|
-
|
8.573
|
1
|
-
|
Azerbaycan
|
8.891
|
14.032
|
-36,64
|
6.285
|
7.434
|
-15,46
|
Cezayir
|
7.215
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
İran
|
6.979
|
284
|
-
|
4.211
|
-
|
-
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: