Türkiye’nin kütük ithalatı ilk üç çeyrekte %90,4 arttı

Salı, 09 Kasım 2021 14:12:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %25,3 artış ve yıllık %9,5 düşüş kaydederek 199.708 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,4 ve yıllık %51,7 artışla 141,17 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %90,4 artışla 2,46 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %177,9 artışla 1,52 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,4 milyon mt ile yıllık %70,4 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 396.523 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: