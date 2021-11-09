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Türkiye’nin kütük ithalatı ilk üç çeyrekte %90,4 arttı

Salı, 09 Kasım 2021 14:12:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %25,3 artış ve yıllık %9,5 düşüş kaydederek 199.708 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,4 ve yıllık %51,7 artışla 141,17 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %90,4 artışla 2,46 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %177,9 artışla 1,52 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,4 milyon mt ile yıllık %70,4 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 396.523 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2021

Ocak-Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Eylül 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.398.782

820.809

70,42

57.664

168.365

-65,75

Ukrayna

396.523

327.603

21,04

59.920

18.940

216,37

Cezayir

247.694

-

-

63.018

-

-

Katar

97.018

-

-

-

-

-

Umman

92.319

-

-

-

-

-

Azerbaycan

51.723

7.970

548,97

1.444

2.850

-49,33

Gürcistan

36.386

26.402

37,82

8.081

4.037

100,17

Hindistan

29.954

2

-

-

1

-

Arnavutluk

28.219

92

30572,83

-

-

-

İtalya

21.745

6.364

241,69

798

1.071

-25,49

Etiketler: çelik üretimi  kütük  yarı ürünler  uzun ürünler  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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