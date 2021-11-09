Türkiye’nin kütük ithalatı ilk üç çeyrekte %90,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı önceki aya göre %25,3 artış ve yıllık %9,5 düşüş kaydederek 199.708 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,4 ve yıllık %51,7 artışla 141,17 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %90,4 artışla 2,46 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %177,9 artışla 1,52 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,4 milyon mt ile yıllık %70,4 artış kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 396.523 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2021
|
Ocak-Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2021
|
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.398.782
|
820.809
|
70,42
|
57.664
|
168.365
|
-65,75
|
Ukrayna
|
396.523
|
327.603
|
21,04
|
59.920
|
18.940
|
216,37
|
Cezayir
|
247.694
|
-
|
-
|
63.018
|
-
|
-
|
Katar
|
97.018
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Umman
|
92.319
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
51.723
|
7.970
|
548,97
|
1.444
|
2.850
|
-49,33
|
Gürcistan
|
36.386
|
26.402
|
37,82
|
8.081
|
4.037
|
100,17
|
Hindistan
|
29.954
|
2
|
-
|
-
|
1
|
-
|
Arnavutluk
|
28.219
|
92
|
30572,83
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
21.745
|
6.364
|
241,69
|
798
|
1.071
|
-25,49