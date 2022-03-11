Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %2,2 arttı

Cuma, 11 Mart 2022 14:57:41 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %5,1 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 500.599 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %4,2 düşüş ve 2021 yılının Ocak ayına göre %46,1 artışla 353,86 milyon $ oldu.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 151.108 mt ile yıllık %57,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 104.312 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 29.995 mt ithalat yapan Şili takip etti.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2022 Ocak 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 151.108 95.784 57,76 Yemen 104.312 53.069 96,56 Şili 29.995 - - Lübnan 18.987 21.997 -13,68 Arnavutluk 18.961 6.502 191,62 Senegal 17.875 - - Jamaika 16.982 23.358 -27,30 Panama 12.474 - - Avustralya 11.176 5.525 102,28 Dominik Cumhuriyeti 10.993 416 -

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: