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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %2,2 arttı

Cuma, 11 Mart 2022 14:57:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %5,1 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 500.599 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %4,2 düşüş ve 2021 yılının Ocak ayına göre %46,1 artışla 353,86 milyon $ oldu.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 151.108 mt ile yıllık %57,8 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 104.312 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 29.995 mt ithalat yapan Şili takip etti.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

    

 

Ocak 2022

Ocak 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

151.108

95.784

57,76

Yemen

104.312

53.069

96,56

Şili

29.995

-

-

Lübnan

18.987

21.997

-13,68

Arnavutluk

18.961

6.502

191,62

Senegal

17.875

-

-

Jamaika

16.982

23.358

-27,30

Panama

12.474

-

-

Avustralya

11.176

5.525

102,28

Dominik Cumhuriyeti

10.993

416

-

Ocak ayında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


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