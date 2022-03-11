Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak ayında %41,5 azaldı

Cuma, 11 Mart 2022 17:39:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %43,3 ve yıllık %41,5 düşüşle 59.610 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %40,7 düşüş ve yıllık bazda %5,4 düşüşle 50,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 18.671 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 11.774 mt filmaşin alımı yapan Peru ve 6.999 mt alım yapan Fas takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2022 Ocak 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 18.671 46.024 -59,43 Peru 11.774 8.017 46,86 Fas 6.999 - - Romanya 6.314 - - Paraguay 2.609 3.087 -15,48 Trinidad ve Tobago 2.245 1.280 75,39 Senegal 2.220 - - Fransa 1.139 - - Arjantin 1.113 743 49,80 Mısır 994 297 234,68

Ocak ayında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: