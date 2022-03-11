Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak ayında %41,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %43,3 ve yıllık %41,5 düşüşle 59.610 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %40,7 düşüş ve yıllık bazda %5,4 düşüşle 50,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak ayında, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 18.671 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 11.774 mt filmaşin alımı yapan Peru ve 6.999 mt alım yapan Fas takip etti.
Ocak ayında Türkiye’nin en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
Ocak 2022
|
Ocak 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
18.671
|
46.024
|
-59,43
|
Peru
|
11.774
|
8.017
|
46,86
|
Fas
|
6.999
|
-
|
-
|
Romanya
|
6.314
|
-
|
-
|
Paraguay
|
2.609
|
3.087
|
-15,48
|
Trinidad ve Tobago
|
2.245
|
1.280
|
75,39
|
Senegal
|
2.220
|
-
|
-
|
Fransa
|
1.139
|
-
|
-
|
Arjantin
|
1.113
|
743
|
49,80
|
Mısır
|
994
|
297
|
234,68
Ocak ayında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: