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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak ayında %41,5 azaldı

Cuma, 11 Mart 2022 17:39:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %43,3 ve yıllık %41,5 düşüşle 59.610 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %40,7 düşüş ve yıllık bazda %5,4 düşüşle 50,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 18.671 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 11.774 mt filmaşin alımı yapan Peru ve 6.999 mt alım yapan Fas takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2022

Ocak 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

18.671

46.024

-59,43

Peru

11.774

8.017

46,86

Fas

6.999

-

-

Romanya

6.314

-

-

Paraguay

2.609

3.087

-15,48

Trinidad ve Tobago

2.245

1.280

75,39

Senegal

2.220

-

-

Fransa

1.139

-

-

Arjantin

1.113

743

49,80

Mısır

994

297

234,68

Ocak ayında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


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