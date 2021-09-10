Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %13,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %9,7 ve yıllık %8,1 düşüşle 56.643 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %0,5 ve yıllık %93,9 artışla 57,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %13,8 düşüşle 403.391 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %34,6 artışla 324,59 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %28,06 düşüşle 197.102 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 89.613 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Ocak-Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2021
|
Temmuz 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
197.102
|
273.980
|
-28,06
|
23.957
|
46.388
|
-48,36
|
Çin
|
89.613
|
22.476
|
298,71
|
14.170
|
-
|
-
|
Güney Kore
|
44.408
|
39.758
|
11,70
|
12.526
|
-
|
-
|
Hollanda
|
17.028
|
11.310
|
50,56
|
774
|
160
|
383,75
|
Ukrayna
|
13.377
|
12.065
|
10,87
|
195
|
1.135
|
-82,82
|
Belçika
|
12.539
|
50.367
|
-75,10
|
1.015
|
9.795
|
-89,64
|
Romanya
|
6.841
|
29.633
|
-76,91
|
1.407
|
1.328
|
5,95
|
İtalya
|
5.481
|
10.737
|
-48,95
|
345
|
557
|
-38,06
|
Avusturya
|
3.975
|
2.143
|
85,49
|
587
|
119
|
393,28
|
İsveç
|
3.955
|
2.692
|
46,92
|
421
|
508
|
-17,13
Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: