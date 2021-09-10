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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %13,8 düştü

Cuma, 10 Eylül 2021 13:50:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %9,7 ve yıllık %8,1 düşüşle 56.643 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %0,5 ve yıllık %93,9 artışla 57,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %13,8 düşüşle 403.391 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %34,6 artışla 324,59 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %28,06 düşüşle 197.102 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 89.613 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2021

Ocak-Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2021

Temmuz 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

197.102

273.980

-28,06

23.957

46.388

-48,36

Çin

89.613

22.476

298,71

14.170

-

-

Güney Kore

44.408

39.758

11,70

12.526

-

-

Hollanda

17.028

11.310

50,56

774

160

383,75

Ukrayna

13.377

12.065

10,87

195

1.135

-82,82

Belçika

12.539

50.367

-75,10

1.015

9.795

-89,64

Romanya

6.841

29.633

-76,91

1.407

1.328

5,95

İtalya

5.481

10.737

-48,95

345

557

-38,06

Avusturya

3.975

2.143

85,49

587

119

393,28

İsveç

3.955

2.692

46,92

421

508

-17,13

Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


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