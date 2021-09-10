Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %13,8 düştü

Cuma, 10 Eylül 2021 13:50:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %9,7 ve yıllık %8,1 düşüşle 56.643 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %0,5 ve yıllık %93,9 artışla 57,34 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %13,8 düşüşle 403.391 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %34,6 artışla 324,59 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %28,06 düşüşle 197.102 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 89.613 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2021 Ocak-Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Temmuz 2021 Temmuz 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 197.102 273.980 -28,06 23.957 46.388 -48,36 Çin 89.613 22.476 298,71 14.170 - - Güney Kore 44.408 39.758 11,70 12.526 - - Hollanda 17.028 11.310 50,56 774 160 383,75 Ukrayna 13.377 12.065 10,87 195 1.135 -82,82 Belçika 12.539 50.367 -75,10 1.015 9.795 -89,64 Romanya 6.841 29.633 -76,91 1.407 1.328 5,95 İtalya 5.481 10.737 -48,95 345 557 -38,06 Avusturya 3.975 2.143 85,49 587 119 393,28 İsveç 3.955 2.692 46,92 421 508 -17,13

Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: