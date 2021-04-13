Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %35,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %23,6 ve yıllık %27,8 düşüşle 47.245 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %21,6 ve yıllık %4,3 düşüşle 31,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %35,5 düşüşle 109.095 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %14,4 düşüşle 72,55 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %14,1 düşüşle 78.451 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 6.470 mt soğuk rulo ihraç eden Hollanda takip etti.
Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Şubat 2021
|
Ocak-Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Şubat 2021
|
Şubat 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
78.451
|
91.332
|
-14,10
|
30.465
|
44.197
|
-31,07
|
Hollanda
|
6.470
|
5.343
|
21,09
|
3.965
|
1.916
|
106,94
|
Ukrayna
|
5.987
|
7.796
|
-23,20
|
5.419
|
1.589
|
241,03
|
Güney Kore
|
4.857
|
8.792
|
-44,76
|
498
|
1.431
|
-65,20
|
Belçika
|
3.189
|
29.101
|
-89,04
|
1.288
|
6.285
|
-79,51
|
Çin
|
2.718
|
4.335
|
-37,30
|
2.699
|
2.775
|
-2,74
|
İtalya
|
2.070
|
4.192
|
-50,62
|
205
|
2.775
|
-92,61
|
Avusturya
|
1.267
|
688
|
84,16
|
786
|
417
|
88,49
|
İsveç
|
1.157
|
273
|
323,81
|
550
|
224
|
145,54
|
Romanya
|
1.141
|
14.068
|
-91,89
|
321
|
3.270
|
-90,18
Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: