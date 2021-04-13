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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %35,5 düştü

Salı, 13 Nisan 2021 14:42:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %23,6 ve yıllık %27,8 düşüşle 47.245 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %21,6 ve yıllık %4,3 düşüşle 31,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %35,5 düşüşle 109.095 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %14,4 düşüşle 72,55 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %14,1 düşüşle 78.451 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 6.470 mt soğuk rulo ihraç eden Hollanda takip etti.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2021

Ocak-Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Şubat 2021

Şubat 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

78.451

91.332

-14,10

30.465

44.197

-31,07

Hollanda

6.470

5.343

21,09

3.965

1.916

106,94

Ukrayna

5.987

7.796

-23,20

5.419

1.589

241,03

Güney Kore

4.857

8.792

-44,76

498

1.431

-65,20

Belçika

3.189

29.101

-89,04

1.288

6.285

-79,51

Çin

2.718

4.335

-37,30

2.699

2.775

-2,74

İtalya

2.070

4.192

-50,62

205

2.775

-92,61

Avusturya

1.267

688

84,16

786

417

88,49

İsveç

1.157

273

323,81

550

224

145,54

Romanya

1.141

14.068

-91,89

321

3.270

-90,18

Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


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