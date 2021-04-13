Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Şubat döneminde %35,5 düştü

Salı, 13 Nisan 2021 14:42:39 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %23,6 ve yıllık %27,8 düşüşle 47.245 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %21,6 ve yıllık %4,3 düşüşle 31,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %35,5 düşüşle 109.095 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %14,4 düşüşle 72,55 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %14,1 düşüşle 78.451 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 6.470 mt soğuk rulo ihraç eden Hollanda takip etti.

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2021 Ocak-Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Şubat 2021 Şubat 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 78.451 91.332 -14,10 30.465 44.197 -31,07 Hollanda 6.470 5.343 21,09 3.965 1.916 106,94 Ukrayna 5.987 7.796 -23,20 5.419 1.589 241,03 Güney Kore 4.857 8.792 -44,76 498 1.431 -65,20 Belçika 3.189 29.101 -89,04 1.288 6.285 -79,51 Çin 2.718 4.335 -37,30 2.699 2.775 -2,74 İtalya 2.070 4.192 -50,62 205 2.775 -92,61 Avusturya 1.267 688 84,16 786 417 88,49 İsveç 1.157 273 323,81 550 224 145,54 Romanya 1.141 14.068 -91,89 321 3.270 -90,18

Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: