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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %10,9 düştü

Perşembe, 10 Haziran 2021 12:18:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %62,4 ve yıllık %152,1 artışla 78.460 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %66,6 ve yıllık %230,3 artışla 59,59 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %10,9 düşüşle 235.859 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %22,9 artışla 167,92 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %1,43 artışla 138.250 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 37.652 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2021

Ocak-Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Nisan 2021

Nisan 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

138.250

136.300

1,43

27.839

10.534

164,28

Çin

37.652

7.397

409,02

31.977

3.063

943,98

Güney Kore

15.258

28.535

-46,53

8.282

8.802

-5,91

Hollanda

12.659

8.677

45,89

3.155

2.308

36,70

Ukrayna

11.375

9.458

20,27

975

992

-1,71

Belçika

5.937

34.776

-82,93

1.700

2.141

-20,60

İtalya

3.422

5.152

-33,58

1.133

259

337,45

Avusturya

2.421

1.486

62,92

408

183

122,95

Romanya

2.245

26.329

-91,47

1.003

1.666

-39,80

İsveç

2.208

1.107

99,46

394

306

28,76

Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Avrupa  yassı ürünler  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »


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