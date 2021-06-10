Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %10,9 düştü

Perşembe, 10 Haziran 2021 12:18:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %62,4 ve yıllık %152,1 artışla 78.460 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %66,6 ve yıllık %230,3 artışla 59,59 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %10,9 düşüşle 235.859 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %22,9 artışla 167,92 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %1,43 artışla 138.250 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 37.652 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2021 Ocak-Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Nisan 2021 Nisan 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 138.250 136.300 1,43 27.839 10.534 164,28 Çin 37.652 7.397 409,02 31.977 3.063 943,98 Güney Kore 15.258 28.535 -46,53 8.282 8.802 -5,91 Hollanda 12.659 8.677 45,89 3.155 2.308 36,70 Ukrayna 11.375 9.458 20,27 975 992 -1,71 Belçika 5.937 34.776 -82,93 1.700 2.141 -20,60 İtalya 3.422 5.152 -33,58 1.133 259 337,45 Avusturya 2.421 1.486 62,92 408 183 122,95 Romanya 2.245 26.329 -91,47 1.003 1.666 -39,80 İsveç 2.208 1.107 99,46 394 306 28,76

Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: