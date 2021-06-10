Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %10,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %62,4 ve yıllık %152,1 artışla 78.460 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %66,6 ve yıllık %230,3 artışla 59,59 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %10,9 düşüşle 235.859 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %22,9 artışla 167,92 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %1,43 artışla 138.250 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 37.652 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2021
|
Ocak-Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2021
|
Nisan 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
138.250
|
136.300
|
1,43
|
27.839
|
10.534
|
164,28
|
Çin
|
37.652
|
7.397
|
409,02
|
31.977
|
3.063
|
943,98
|
Güney Kore
|
15.258
|
28.535
|
-46,53
|
8.282
|
8.802
|
-5,91
|
Hollanda
|
12.659
|
8.677
|
45,89
|
3.155
|
2.308
|
36,70
|
Ukrayna
|
11.375
|
9.458
|
20,27
|
975
|
992
|
-1,71
|
Belçika
|
5.937
|
34.776
|
-82,93
|
1.700
|
2.141
|
-20,60
|
İtalya
|
3.422
|
5.152
|
-33,58
|
1.133
|
259
|
337,45
|
Avusturya
|
2.421
|
1.486
|
62,92
|
408
|
183
|
122,95
|
Romanya
|
2.245
|
26.329
|
-91,47
|
1.003
|
1.666
|
-39,80
|
İsveç
|
2.208
|
1.107
|
99,46
|
394
|
306
|
28,76
Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: