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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %14,6 düştü

Salı, 10 Ağustos 2021 11:21:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %30,4 artış ve yıllık %31,2 düşüşle 62.759 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %34,8 ve yıllık %21,5 artışla 57,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %14,6 düşüşle 346.750 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %26,3 artışla 267,26 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %23,92 düşüşle 173.145 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 75.443 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

173.145

227.593

-23,92

12.836

74.809

-82,84

Çin

75.443

21.901

244,47

33.853

3.483

871,95

Güney Kore

31.881

39.484

-19,26

4.275

1.424

200,21

Hollanda

16.254

11.150

45,78

2.396

1.517

57,94

Ukrayna

13.182

10.930

20,60

1.808

-

-

Belçika

11.524

40.572

-71,60

3.672

5.069

-27,56

Romanya

5.434

28.304

-80,80

1.006

1.143

-11,99

İtalya

5.137

10.179

-49,53

260

920

-71,74

İsveç

3.534

2.184

61,81

749

642

16,67

Avusturya

3.388

2.024

67,39

-

153

-

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Avrupa  Türkiye  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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