Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %14,6 düştü

Salı, 10 Ağustos 2021 11:21:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %30,4 artış ve yıllık %31,2 düşüşle 62.759 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %34,8 ve yıllık %21,5 artışla 57,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %14,6 düşüşle 346.750 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %26,3 artışla 267,26 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %23,92 düşüşle 173.145 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 75.443 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 173.145 227.593 -23,92 12.836 74.809 -82,84 Çin 75.443 21.901 244,47 33.853 3.483 871,95 Güney Kore 31.881 39.484 -19,26 4.275 1.424 200,21 Hollanda 16.254 11.150 45,78 2.396 1.517 57,94 Ukrayna 13.182 10.930 20,60 1.808 - - Belçika 11.524 40.572 -71,60 3.672 5.069 -27,56 Romanya 5.434 28.304 -80,80 1.006 1.143 -11,99 İtalya 5.137 10.179 -49,53 260 920 -71,74 İsveç 3.534 2.184 61,81 749 642 16,67 Avusturya 3.388 2.024 67,39 - 153 -

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: