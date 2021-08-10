Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %14,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %30,4 artış ve yıllık %31,2 düşüşle 62.759 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %34,8 ve yıllık %21,5 artışla 57,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %14,6 düşüşle 346.750 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %26,3 artışla 267,26 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %23,92 düşüşle 173.145 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 75.443 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2021
|
Ocak-Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2021
|
Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
173.145
|
227.593
|
-23,92
|
12.836
|
74.809
|
-82,84
|
Çin
|
75.443
|
21.901
|
244,47
|
33.853
|
3.483
|
871,95
|
Güney Kore
|
31.881
|
39.484
|
-19,26
|
4.275
|
1.424
|
200,21
|
Hollanda
|
16.254
|
11.150
|
45,78
|
2.396
|
1.517
|
57,94
|
Ukrayna
|
13.182
|
10.930
|
20,60
|
1.808
|
-
|
-
|
Belçika
|
11.524
|
40.572
|
-71,60
|
3.672
|
5.069
|
-27,56
|
Romanya
|
5.434
|
28.304
|
-80,80
|
1.006
|
1.143
|
-11,99
|
İtalya
|
5.137
|
10.179
|
-49,53
|
260
|
920
|
-71,74
|
İsveç
|
3.534
|
2.184
|
61,81
|
749
|
642
|
16,67
|
Avusturya
|
3.388
|
2.024
|
67,39
|
-
|
153
|
-
Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: