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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,3 arttı

Salı, 16 Kasım 2021 11:54:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %30,2 düşüş ve yıllık %96,6 artışla 85.897 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %32 düşüş ve yıllık %296,7 artışla 91,94  milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %6,3 artış 612.266 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %85,4 artışla 551,8 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %31,3 düşüşle 243.046 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 213.107

mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2021

Ocak-Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Eylül 2021

Eylül 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

243.046

353.889

-31,32

26.718

30.566

-12,59

Çin

213.107

28.367

651,25

39.724

319

12352,66

Güney Kore

62.917

41.687

50,93

10.964

882

1143,08

Hollanda

21.579

14.970

44,15

1.549

2.245

-31,00

Belçika

16.457

61.508

-73,24

1.895

6.613

-71,34

Ukrayna

14.622

12.930

13,09

573

-

-

Romanya

9.825

30.512

-67,80

1.041

470

121,49

İtalya

7.387

11.718

-36,96

802

981

-18,25

İsveç

5.453

3.219

69,40

557

294

89,46

Avusturya

4.653

2.778

67,49

27

282

-90,43

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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