Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,3 arttı

Salı, 16 Kasım 2021 11:54:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %30,2 düşüş ve yıllık %96,6 artışla 85.897 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %32 düşüş ve yıllık %296,7 artışla 91,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %6,3 artış 612.266 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %85,4 artışla 551,8 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %31,3 düşüşle 243.046 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 213.107

mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2021 Ocak-Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Eylül 2021 Eylül 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 243.046 353.889 -31,32 26.718 30.566 -12,59 Çin 213.107 28.367 651,25 39.724 319 12352,66 Güney Kore 62.917 41.687 50,93 10.964 882 1143,08 Hollanda 21.579 14.970 44,15 1.549 2.245 -31,00 Belçika 16.457 61.508 -73,24 1.895 6.613 -71,34 Ukrayna 14.622 12.930 13,09 573 - - Romanya 9.825 30.512 -67,80 1.041 470 121,49 İtalya 7.387 11.718 -36,96 802 981 -18,25 İsveç 5.453 3.219 69,40 557 294 89,46 Avusturya 4.653 2.778 67,49 27 282 -90,43

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: