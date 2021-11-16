Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %30,2 düşüş ve yıllık %96,6 artışla 85.897 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %32 düşüş ve yıllık %296,7 artışla 91,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %6,3 artış 612.266 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %85,4 artışla 551,8 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %31,3 düşüşle 243.046 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 213.107
mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2021
|
Ocak-Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2021
|
Eylül 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
243.046
|
353.889
|
-31,32
|
26.718
|
30.566
|
-12,59
|
Çin
|
213.107
|
28.367
|
651,25
|
39.724
|
319
|
12352,66
|
Güney Kore
|
62.917
|
41.687
|
50,93
|
10.964
|
882
|
1143,08
|
Hollanda
|
21.579
|
14.970
|
44,15
|
1.549
|
2.245
|
-31,00
|
Belçika
|
16.457
|
61.508
|
-73,24
|
1.895
|
6.613
|
-71,34
|
Ukrayna
|
14.622
|
12.930
|
13,09
|
573
|
-
|
-
|
Romanya
|
9.825
|
30.512
|
-67,80
|
1.041
|
470
|
121,49
|
İtalya
|
7.387
|
11.718
|
-36,96
|
802
|
981
|
-18,25
|
İsveç
|
5.453
|
3.219
|
69,40
|
557
|
294
|
89,46
|
Avusturya
|
4.653
|
2.778
|
67,49
|
27
|
282
|
-90,43
Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: